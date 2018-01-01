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Сотни гомельчан встречали 2018-й у главной городской елки
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1 Января 2018 12:02

Сотни гомельчан встречали 2018-й у главной городской елки

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. А самые маленькие, но не менее стойкие жители города, в новогоднюю ночь под музыку осваивали аттракционы. Несмотря на отсутствие снега, настроение у всех, кто пришел встречать Новый год на центральную площадь, было по-настоящему праздничным. Концерт длился почти четыре часа.

  

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