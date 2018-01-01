Сотни гомельчан встречали 2018-й у главной городской елки

1 Января 2018 12:02

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. А самые маленькие, но не менее стойкие жители города, в новогоднюю ночь под музыку осваивали аттракционы. Несмотря на отсутствие снега, настроение у всех, кто пришел встречать Новый год на центральную площадь, было по-настоящему праздничным. Концерт длился почти четыре часа.