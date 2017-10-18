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Состояние актера Михаила Кокшенова оценивается как стабильно тяжелое
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18 Октября 2017 17:05

Состояние актера Михаила Кокшенова оценивается как стабильно тяжелое

Накануне он был доставлен в реанимацию. Кокшенову стало плохо прямо на улице. По словам врачей, это, вероятно, связано с недавно пережитым инсультом. Артист - в сознании и дышит самостоятельно.

  

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