Состоялась вторая репетиция театрализованного эпизода парада ко Дню Независимости

Фигуры герба и флага из 1200 студентов. Сегодня состоялась вторая репетиция под открытым небом театрализованного эпизода парада ко Дню Независимости нашей страны.

До главного государственного праздника остается меньше недели. 3 июля на пересечении проспектов Машерова и Победителей в столице состоится грандиозное шоу. Это не только шествие военных, эшелоны техники и воздушное выступление от авиаторов, но и фееричное представление "Мой родны кут". 3D-эффект летящего флага, воздушный шар в виде сердца, парад всех официальных гербов в нашей стране. Более двух сотен городов и деревень будут отмечены в театрализованном фрагменте грандиозного события.

На репетицию под открытым небом к старшему составу участников присоединилась и младшая группа. Несколько сотен детей выступят в кульминационной части действия, а это премьера нового хита от заслуженной артистки Беларуси Инны Афанасьевой. Генеральная сдача шоу состоится 30 июня в 16:00.