12 Апреля 2018 21:26

Сегодня в гипермаркете "Е-Сити" состоялась церемония награждения победителей 63-го тура игры "Удача в придачу". Вручены ключи и документы от автомобилей и квартиры. И что важно, никаких налогов платить не придется - торговая сеть позаботилась и об этом. Со счастливчиками познакомилась Виктория Антоненкова.

Самый большой подарок прошедшей недели получила Наталья Лузанова, ей досталась квартира в Минске. Сейчас женщина находится в декретном отпуске, до него работала экономистом на хлебозаводе, супруг - водитель. В семье подрастают 6-летняя дочь Мария и полуторагодовалый сын Дмитрий. До счастливой покупки, которой стала обычная шоколадка, семья жила в частном доме в городе Смолевичи, а уже в ближайшем будущем планируют переезжать в новую квартиру в столице. К слову, о выигрыше узнали, когда возвращались в маршрутке из Минска.

Кроме ключей от 43-й квартиры в престижном районе столицы, сегодня победителям 63-го тура игры вручили ключи от трех "железных" красавцев - новеньких "Ниссан Джук". По белорусским дорогам уже колесят 170 призовых автомобилей. Красная машина отправится в Гродно, чтобы стать надежным помощником для Ольги Климук, фармацевта в государственной аптеке, и ее мамы. Солнечный кроссовер будет радовать Ольгу Сколубович из Борисова, ведущего экономиста в местном стройтресте. Рассказывает, что на счастливую покупку уговорила маленькая дочка.

А полноправной хозяйкой белого "Ниссан Джук" стала минчанка Светлана Богдевич, инженер строительной компании. За покупками всей семьей ходят в "Е-Сити" на Денисовской, 8. Светлана рассказывает, что, глядя на белоснежный автомобиль, сердце замирало. В исполнение мечты поверить получилось не сразу.

Еще 200 покупателей Евроопт получили денежные призы по 500 рублей. Их счастливчикам вручали в гипермаркетах областных центров. Призовой фонд народной игры уже составил свыше 15 млн долларов.

Уже меньше чем через неделю игровые коды, начисленные за покупки, сделанные с 9 по 15 апреля, примут участие в розыгрыше призов 64-го тура игры "Удача в придачу". На кону еще одна квартира в Минске, три автомобиля "Хендэ Крета" и более 50 000 других призов.