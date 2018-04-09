Составление базы данных не занятых в экономике белорусов будет организовано с индивидуальным подходом

10 Апреля 2018 07:05

Об этом сообщили в Минтруда. Тех, кто потенциально будет считаться неработающим без объективных причин, проинформируют. До каждого человека должны дойти местные органы власти. Главное, на что нацелен Декрет № 1 "О содействии занятости", - найти варианты трудоустройства или переобучение на другую востребованную в данном районе профессию. База данных белорусов, не занятых в экономике, будет сформирована к 1 декабря.

Министерство труда и социальной защиты подготовит примерный перечень оснований для исключения из базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Этот список будет открытым.