Общество
10 Апреля 2018 07:05
Составление базы данных не занятых в экономике белорусов будет организовано с индивидуальным подходом
Об этом сообщили в Минтруда. Тех, кто потенциально будет считаться неработающим без объективных причин, проинформируют. До каждого человека должны дойти местные органы власти. Главное, на что нацелен Декрет № 1 "О содействии занятости", - найти варианты трудоустройства или переобучение на другую востребованную в данном районе профессию. База данных белорусов, не занятых в экономике, будет сформирована к 1 декабря.
Министерство труда и социальной защиты подготовит примерный перечень оснований для исключения из базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Этот список будет открытым.
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