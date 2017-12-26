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Со 2 июля будущего года Литва начнет выдавать шенгенские визы в Беларуси без услуг коммерческих посредников
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26 Декабря 2017 19:05

Со 2 июля будущего года Литва начнет выдавать шенгенские визы в Беларуси без услуг коммерческих посредников

Об этом сообщили в посольстве страны. Так, прием заявлений в консульских учреждениях должен стать более эффективным и прозрачным. По словам литовских специалистов, туроператоры будут иметь достаточно времени, чтобы приспособиться к этим изменениям.

  

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