Со 2 июля будущего года Литва начнет выдавать шенгенские визы в Беларуси без услуг коммерческих посредников

26 Декабря 2017 19:05

Об этом сообщили в посольстве страны. Так, прием заявлений в консульских учреждениях должен стать более эффективным и прозрачным. По словам литовских специалистов, туроператоры будут иметь достаточно времени, чтобы приспособиться к этим изменениям.