Смотрите интервью председателя "Агрокомбината Снов" в "Главном эфире"

7 Апреля 2018 21:30

Конечно, здесь важен и профессионализм кадров. Половина успеха в агросекторе сегодня зависит от грамотного менеджмента. Такое мнение в интервью нашему каналу высказал председатель "Агрокомбината Снов" Николай Радоман. Сегодня руководители успешных хозяйств должны не только опираться на науку, но и не бояться делать ставку на молодых специалистов.

Кадры, технологии, научный подход и экспортные перспективы. Как каждому хозяйству найти собственную формулу успеха? Большой разговор с руководителем одного из самых успешных сельхозпредприятий в стране смотрите завтра в "Главном эфире".