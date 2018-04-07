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Смотрите интервью председателя "Агрокомбината Снов" в "Главном эфире"
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7 Апреля 2018 21:30

Смотрите интервью председателя "Агрокомбината Снов" в "Главном эфире"

Конечно, здесь важен и профессионализм кадров. Половина успеха в агросекторе сегодня зависит от грамотного менеджмента. Такое мнение в интервью нашему каналу высказал председатель "Агрокомбината Снов" Николай Радоман. Сегодня руководители успешных хозяйств должны не только опираться на науку, но и не бояться делать ставку на молодых специалистов.

Кадры, технологии, научный подход и экспортные перспективы. Как каждому хозяйству найти собственную формулу успеха? Большой разговор с руководителем одного из самых успешных сельхозпредприятий в стране смотрите завтра в "Главном эфире".

  

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