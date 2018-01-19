Служба спасения отмечает свой профессиональный праздник

19 Января 2018 21:32

Кстати, представители этой редкой профессии, что всегда на посту, сегодня отмечают свой профессиональный праздник.

Работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Президент Александр Лукашенко.

Сегодня служба спасения - это более тысячи боевых подразделений. На их счету сотни спасенных жизней и тысячи потушенных пожаров, причем как в Беларуси, так и за рубежом. Вот уже 10 лет авиация белорусского МЧС помогает с ликвидацией ЧП и в других странах - Турции, Греции, Сербии. Труд наших спасателей по достоинству оценили и в Грузии - в борьбе с огненной стихией в Боржомском ущелье. Чем сегодня живет ведомство, каких спасателей по праву можно назвать крылатыми. Юрий Шевчук о тех, кто всегда спешит на помощь.

Вместе с сотрудниками РОСНа свои навыки в воздухе сегодня оттачивает и авиация. Филигранная точность для этих пилотов - одна из самых важных характеристик. Ведь порой с высоты нескольких сот метров они должны скинуть тонны воды на очаг возгорания. А иногда, чтобы эвакуировать раненых, вертолет буквально зависает в воздухе над небольшим пяточком земли. А недавно вертолеты МЧС получили возможность трансформироваться в реанимацию. Поэтому, если того потребует ситуация, спасатели в кратчайший срок смогут не только госпитализировать пострадавших, но и оказывать им на борту первую медицинскую помощь.

Без сомнений, такая воздушная реанимация спасет не одну человеческую жизнь, ведь как лететь быстрее ветра эти люди знают не понаслышке. Благодаря оперативности этих пилотов более 70 человек уже получили свой второй шанс на жизнь. Именно столько операций по доставке донорских органов за свою 15-летнюю историю провела авиация МЧС. Здесь рассказывают, что порой во время транспортировки донорских органов работать приходилось в экстремальных условиях. Однажды даже пришлось садиться в Гомеле во время настоящего шторма. Справились. Ведь когда у тебя в буквальном смысле в руках человеческое сердце, рисковать или нет, говорят здесь, не думаешь.

А еще мониторинг пожароопасной обстановки, транспортировка габаритных грузов и, конечно же, тушение лесных пожаров. Как в Беларуси, так и за границей. Этим летом в Грузии наши летающие спасатели в очередной раз доказали свой высокий профессионализм.

Альберт Салихов был одним из 10 белорусов, которые тушили огненную стихию в Боржомском ущелье.

Офицер говорит, что себя никто не жалел. Работали каждый день по 15-20 часов. За время командировки наш Ми-26 сбросил на полыхающее леса 750 тонн воды. Белорусы работали примерно на четверти охваченной огнем площади, а на родину отправились лишь после того, как стихия в Грузии полностью была ликвидирована.

Первый раз бойцы белорусского МЧС отправились на пожар в Грецию еще 10 лет назад. Вот кадры с этой спецоперации, на которых хорошо видно, в каких условиях приходилось работать. Тогда наши спасатели спасли сотни тысяч гектаров леса.

А после этого были вылеты в Турцию и Сербию.

На Балканах наши летчики помогали пострадавшим от сильнейшего наводнения.

Понятно, что в таких экстремальных условиях нужна самая надежная техника. У нашей авиации такая имеется – два легендарных Ми-26. Аналогов этих вертолетов нет в мире. Это гигантская пожарная машина с лопастями, которая за один раз может скинуть на землю 15 тонн воды. А если понадобится, Ми-26, как пушинку, поднимет в воздух 20 тонн грузов, а пилоты, словно крановщики, установят купол на собор или трубу на ТЭЦ.

Помимо своей основной работы у этой сотрудницы МЧС есть хобби. Именно сотрудницы! Ведь Ми-26 здесь называют ласточкой. Ласточка - звезда, она снимается в фильмах. Венцом карьеры стали съемки в "Крепком орешке" вместе с Брюсом Уиллисом.

Они готовы прилететь на помощь словно супермены: не задумываясь и молниеносно. Но пилоты, как и другие их коллеги по цеху, не считают себя супергероями. Они просто выполняют свою работу. И как нам рассказал в интервью боец РОСНа Михаил Жданеня, никто и никогда из них не задумывается, а стоит ли. Конечно же, стоит, ведь они сами выбрали этот путь: рискованный и тернистый, но такой необходимый для тех, кто попал в беду.