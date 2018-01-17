Сложные погодные условия в Беларуси синоптики обещают до завтрашнего утра

17 Января 2018 09:02

После морозов снег. В Беларуси началась сильная метель. Сложные погодные условия синоптики обещают до завтрашнего утра. Автомобилистам следует быть особенно внимательными и перейти на зимний стиль вождения. По данным интернет-сервисов, пробки сейчас уже 7 баллов. Дорожная техника вышла на улицы еще ранним утром. Тем не менее, около десяти ДТП, в том числе на Минской кольцевой, осложняют общую картину.