Общество
17 Января 2018 09:02
Сложные погодные условия в Беларуси синоптики обещают до завтрашнего утра
После морозов снег. В Беларуси началась сильная метель. Сложные погодные условия синоптики обещают до завтрашнего утра. Автомобилистам следует быть особенно внимательными и перейти на зимний стиль вождения. По данным интернет-сервисов, пробки сейчас уже 7 баллов. Дорожная техника вышла на улицы еще ранним утром. Тем не менее, около десяти ДТП, в том числе на Минской кольцевой, осложняют общую картину.
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