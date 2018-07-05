Сложности "Натали Турс" не отразятся на белорусах, которые сейчас находятся на отдыхе по путевкам туроператора, таких сегодня около 150. В Минспорта обещают, что проблем с проживанием и возвращением на родину у них не возникнет. Такие договоренности накануне достигнуты с российской стороной. Об этом заявили нашему телеканалу в Департаменте по туризму. Сейчас прорабатывается вопрос возврата денег за уже оплаченные путешествия, которые "Натали Турс" накануне аннулировала вплоть до октября.

Виталий Грицевич, замдиректора департамента Министерства спорта и туризма Беларуси: "Туры "Натали Турс" реализовывали наши турагентства, мы можем сказать спасибо "Натали Турс", что она не заявила о банкротстве. Сроки возврата денег пока отложены на неопределенный период. Поэтому я бы хотел, чтобы граждане с пониманием отнеслись к этой ситуации. Турагентства сейчас работают в полную силу. Прикладывают максимум усилий, чтобы выйти из этой ситуации. Возможно, подобрать другие туры. Их собственных средств, естественно, не хватает, именно в этом ключе ведется взаимодействие с российскими властями по максимально оперативному возврату денежных средств от российской стороны конечному потребителю".

Минское представительство "Натали Турс" не отказывается от своих обязательств - расчетов с клиентами. Туристам предлагают альтернативные варианты путешествий. Но с одним условием - отдых придется отложить до осени.