СК проводит брифинг для журналистов по поводу гибели рядового Александра Коржича

13 Октября 2017 17:08

Напомним, тело 21-летнего рядового Александра Коржича было обнаружено 3 октября в воинской части в Печах. В настоящее время в рамках расследования проверяются все возможные версии о причинах и обстоятельствах происшествия. Возбуждено уголовное дело.

В эти минуты Следственный комитет проводит брифинг для журналистов. Как стало известно, рассматриваются три версии произошедшего: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство. Мы следим за поступающей информацией. Подробности - в наших следующих выпусках.