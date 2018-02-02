Следов возгорания в самолете Москва – Минск не обнаружено

4 Февраля 2018 15:00

Напомним, боинг UTair, вылетевший из аэропорта Внуково сегодня утром, был вынужден через 15 минут вернуться обратно из-за ложного срабатывания сигнализации о пожаре. На борту находились 90 пассажиров. Им предоставили другой лайнер, который должен был вылететь из российской столицы в белорусскую полчаса назад.