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Следов возгорания в самолете Москва – Минск не обнаружено
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4 Февраля 2018 15:00

Следов возгорания в самолете Москва – Минск не обнаружено

Напомним, боинг UTair, вылетевший из аэропорта Внуково сегодня утром, был вынужден через 15 минут вернуться обратно из-за ложного срабатывания сигнализации о пожаре. На борту находились 90 пассажиров. Им предоставили другой лайнер, который должен был вылететь из российской столицы в белорусскую полчаса назад.

  

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