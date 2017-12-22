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Сладкие сувениры пациентам 3-й детской больницы Минска от председателя Следственного комитета
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22 Декабря 2017 19:05

Сладкие сувениры пациентам 3-й детской больницы Минска от председателя Следственного комитета

Сладкие сувениры сегодня получили и пациенты 3-й детской больницы Минска. В гости с подарками к ним приехал председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Сегодня прошли только первые утренники - всего в больнице больше 300 детей, и для них праздничные поздравления продлятся до Нового года.

  

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