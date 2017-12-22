Сладкие сувениры пациентам 3-й детской больницы Минска от председателя Следственного комитета

22 Декабря 2017 19:05

Сладкие сувениры сегодня получили и пациенты 3-й детской больницы Минска. В гости с подарками к ним приехал председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Сегодня прошли только первые утренники - всего в больнице больше 300 детей, и для них праздничные поздравления продлятся до Нового года.