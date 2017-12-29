29 Декабря 2017 15:22

Ради безопасного праздника. Организации здравоохранения и правопорядка в новогодний и рождественский период дополнительно укомплектованы специалистами и готовы работать в усиленном режиме. В местах праздничных мероприятий будут дежурить бригады скорой медпомощи, милиции, а сотрудники ГАИ будут пристально следить за ситуацией на дорогах. И чтобы никуда в новогоднюю ночь не опоздать, скорректировано движение общественного транспорта.

Так, автобусы, троллейбусы и трамваи в ночь на 1 января будут работать до 5 часов. Основные маршруты свяжут центр Минска и микрорайоны Малиновку, Чижовку, Шабаны, Курасовщину и даже Новую Боровую. Последние пассажиры метро смогут попасть в подземку до 4 утра.