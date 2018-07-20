Скончался белорусский футболист Иван Савостиков

20 Июля 2018

На 77-м году жизни после продолжительной болезни скончался Иван Савостиков. Известнейший белорусский футболист хорошо знаком болельщикам. Как игрок он выигрывал Кубок БССР и становился бронзовым призером чемпионата Советского Союза, а также финалистом Кубка СССР. Вместе с минским "Динамо" уже в качестве тренера был в шаге от Кубка Союза, а находясь у руля "Белшины", брал Кубок Беларуси. До последних дней жизни Иван Савостиков оставался верен футболу - выступал экспертом в СМИ во время чемпионата мира.  

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