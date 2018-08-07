СК возбудил уголовное дело о неправомерном доступе к информации БелТА

Новость, которая сегодня взбудоражила все медиапространство Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело о неправомерном доступе к информации Белорусского телеграфного агентства. Материалы проверки проводило МВД. Поводом стало сообщение БелТА о сбоях к платной подписке услуг. Официальные клиенты стали обращаться с жалобами о невозможном доступе в систему под своими паролями. Как выяснилось, на протяжении двух лет без ведома и согласия агентства совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации. К противоправной деятельности причастны должностные лица интернет-порталов - БелаПАН и TUT.BY. Некоторые сотрудники ресурсов на постоянной основе получали неправомерный доступ ко всем новостям, которые журналисты добывали в "полях". В результате Белорусскому телеграфному агентству нанесен существенный ущерб, в том числе речь идет о подрыве деловой репутации. Наши корреспонденты разбирались в ситуации.

Это давняя советская классика под названием "песня журналиста". И сногсшибательный удар от этой классики в прямом смысле слова сегодня пришелся по некоторым ресурсам Байнета. После этого на горло собственным песням им самим, пожалуй, придется наступить. По версии правоохранителей, все дело в том, что эти люди слегка подзабыли, что такое новости.

А новости - это интеллектуальный продукт, его производство (в рамках закона, конечно), очень трудозатратное дело. Простой пример: на Островецкой АЭС собирают пресс-конференцию, чтобы рассказать о промежуточных результатах большой стройки. Из Минска выезжают журналист и фотограф телеграфного агентства БелТА. Целый день работы буквально ради тех самых нескольких строчек. И вот, наконец, обладатели подписки на новостную ленту первыми получают информацию из самых первых рук. Теперь легальные подписчики могут использовать факты в своих информационных материалах. Конечно, со ссылкой. Но вот некоторые коллеги, видимо научились очень здорово экономить силы на чужом труде. Несколько часов назад в нашем распоряжении оказалось запись разговора между главным редактором портала TUT.BY Мариной Золотовой и редактором этого же портала Анной Колтыгиной. Этот материал на данный момент расставляет все точки над "і" в самой резонансной новости сегодняшнего дня.

Зачем ехать за сотни километров, если можно воспользоваться раздобытым паролем и очень даже оперативно выдать ту же информацию? Порой до ее опубликования на основном сайте БелТА. Дальше цепочка простая: кто первый опубликовал, тот и более популярен в глобальной Сети. А интернет-статистика - отличный аргумент при разговоре с рекламодателями, которые в итоге платят не первоисточнику, а тем, кто просто-напросто быстро ворует новости. Вот так и выглядит монетизация чужого интеллектуального продукта. Подробности озвучил Следственный комитет.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Беларуси: "В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица Издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова".

Проверка МВД показала многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации. За два последних года - более 15 тысяч несанкционированных подключений. Кто и как этим занимался - дело второе. Сам факт возмущает. На вопрос, почему из БелТА не связались с тем же TUT.BY или БелаПАНом, руководитель телеграфного агентства ответила предельно ясно (видео).

Заинтересованные лица сразу и с удовольствием потянули прецедент в политическую плоскость. Но этот вектор информационной цепочки обрубил сам основатель и совладелец интернет-ресурса TUT.BY. Юрий Зиссер, по его словам, тоже был не в курсе событий. Ну что такое 612 рублей в месяц за легальную подписку для такого гиганта? В оперативно опубликованном видео пояснил, что факт воровства, если и присутствовал, был явлением частным, а не общественным (в рамках портала).

Личная или нет, но удар по репутации приличный. Причем не первый. В частности, TUT.BY уже ловили на доходах от чужого контента. По крайней мере, об этом сообщает Интернет, который, как мы знаем, помнит все. Еще девять лет назад тревогу начал бить "Интерфакс-Запад". Кончилось тем, что этот информационный гигант просто запретил белорусскому порталу перепечатывать новости. И до современных версий отдельных интернет-изданий законы мировой практики пока не докатились.

В споры о том, как в современных условиях быть хозяином своему слову, вступили и в Западной Европе. Там соответствующий комитет Европарламента принял проект о сетевом авторском праве. И если депутаты проголосуют против, прослывут пиратами. Но если все же за, то Google, YouTube и другие большие игроки будут обязаны за свои деньги пресекать растаскивание на цитаты. Миллионы котиков, глупых офисных шуток, но также и новости будет невозможно закинуть всему списку знакомых с комментарием: "Прикинь!". CNN описала ужас положения так: "Европа хочет заставить Google платить за новости..." Нам бы информационные порталы этому обучить.