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СК отмечает день рождения
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1 Января 2018 15:18

СК отмечает день рождения

День рождения сегодня отмечает Следственный комитет Беларуси. Ведомству – 6 лет. За эти годы новая структура хорошо проявила себя как важнейшая составляющая системы правоохранительных органов страны. На ее счету - тысячи раскрытых дел. Особое внимание - безопасности детей.

Главная задача, которая и сейчас стоит перед Следственным комитетом, это улучшение качества оперативности и эффективности предварительного следствия.

  

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