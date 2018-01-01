Общество
1 Января 2018 15:18
СК отмечает день рождения
День рождения сегодня отмечает Следственный комитет Беларуси. Ведомству – 6 лет. За эти годы новая структура хорошо проявила себя как важнейшая составляющая системы правоохранительных органов страны. На ее счету - тысячи раскрытых дел. Особое внимание - безопасности детей.
Главная задача, которая и сейчас стоит перед Следственным комитетом, это улучшение качества оперативности и эффективности предварительного следствия.
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