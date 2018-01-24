Главная>>Общество>>Сирийские дети в "Зубренке" получили подарки от имени Президента
Общество
RSS
Сирийские дети в "Зубренке" получили подарки от имени Президента
Скачать Поделиться

24 Января 2018 18:04

Сирийские дети в "Зубренке" получили подарки от имени Президента

Каникулы для сирийских детей сейчас проходят в Беларуси. Сегодня полторы сотни юных гостей детского оздоровительного центра "Зубренок" получили подарки от имени Президента. На сцену поднимались лучшие спортсмены, лидеры в образовании и творческие таланты из разных городов арабской республики. В дружеской атмосфере школьники смогли задать вопросы вице-премьеру и министру образования Беларуси, а также поделились впечатлениями от своего отдыха. Для своих новых знакомых из Сирии подарки подготовили и белорусские школьники - нежные пожелания они написали на аистах из бумаги. Крылатым символом дружбы национальная птица выбрана неслучайно. Аисты на зимовку летят именно в арабскую республику.

Отдых сирийских детей в Беларуси продлится до 29 января. Школьников ждут культурные, гастрономические и промышленные экскурсии, также мастер-классы от ремесленников. А летом снова на отдых приедут группы детей из Сирии и Китая.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 25 января Прагноз надвор'я на 25 студзеня 24.01.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 25 января
Пра надвор'е 23.01.2018 21:50 / Общество Пра надвор'е
Рынок труда в Беларуси Рынак працы ў Беларусі 23.01.2018 21:09 / Общество Рынок труда в Беларуси

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =