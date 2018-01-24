Сирийские дети в "Зубренке" получили подарки от имени Президента

24 Января 2018 18:04

Каникулы для сирийских детей сейчас проходят в Беларуси. Сегодня полторы сотни юных гостей детского оздоровительного центра "Зубренок" получили подарки от имени Президента. На сцену поднимались лучшие спортсмены, лидеры в образовании и творческие таланты из разных городов арабской республики. В дружеской атмосфере школьники смогли задать вопросы вице-премьеру и министру образования Беларуси, а также поделились впечатлениями от своего отдыха. Для своих новых знакомых из Сирии подарки подготовили и белорусские школьники - нежные пожелания они написали на аистах из бумаги. Крылатым символом дружбы национальная птица выбрана неслучайно. Аисты на зимовку летят именно в арабскую республику.

Отдых сирийских детей в Беларуси продлится до 29 января. Школьников ждут культурные, гастрономические и промышленные экскурсии, также мастер-классы от ремесленников. А летом снова на отдых приедут группы детей из Сирии и Китая.