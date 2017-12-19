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Сильные метели прогнозируют на сегодня белорусские синоптики
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19 Декабря 2017 12:05

Сильные метели прогнозируют на сегодня белорусские синоптики

Осадки ожидаются в основном в восточных районах страны. Усилится ветер. Днем будет минус 1 - минус 4. С пятницы потеплеет - температура воздуха приблизится к нулю.  

  

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