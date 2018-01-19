Силичи, Раубичи и другие зоны активного отдыха подготовили десятки мероприятий по всей стране

19 Января 2018 21:16

Зима, наконец-то, порадовала белорусов долгожданным снегом. Конечно, если коммунальным службам не до веселья, работы весьма прибавилось, то любителям активного отдыха - буквально зеленый свет. Лыжи, сноуборд или коньки... Развлечения на любой вкус и возможности. Особенной популярностью среди минчан пользуется лыжная трасса в Веснянке. Причем и в разгар буднего дня там можно встретить не один десяток как профессионалов, так и любителей. Скоро там пройдет и турнир "Снежный снайпер". Алексей Волков отправился на трассу, чтобы познакомиться c активными белорусами.

Для них снежный покров - нежнее пледа. И хотя строптивая погода заставила белорусов сместить календарь настоящего зимнего отдыха - на минской трассе многолюдно. Это одно из самых популярных мест у горожан. И, пожалуй, самое универсальное. Плавный рельеф маршрута - тонкое сочетание спортивного вызова и простоты освоения для любого возраста. Пару лет назад к здоровому образу жизни решила приобщиться и Алина.

Снежное покрытие - идеально ровное: следит спецтехника. И не менее важный аргумент в извечном споре "диван - активный отдых" - кататься можно абсолютно бесплатно. Но и это далеко не все плюсы.

Сотни любителей в день на пяти километрах в длину и пяти метрах в ширину осваивают и классический, и универсальный стиль передвижения на лыжах. Кстати, всю амуницию можно взять напрокат прямо на месте без проблем. И вперед - выписывать пируэты. В данной ситуации это, конечно, новая школа - стиль черепахи.

Учитывает трасса и еще один крайне популярный тренд - кататься можно даже ночью. Дистанция хорошо освещена, разве что пункт проката не работает - со своим. А вот утреннее время с этого сезона уже расписано по минутам.

Обширные потоки любителей коньков уже с ноября проложили себе путь к мобильным каткам - в Минске их несколько, и площадки поддерживаются искусственно. Зато тает лед в семейных отношениях. Маленькая Аня еще никогда не стояла на коньках и не решилась бы - дедушка помог.

Многие школьники признаются: отсутствие снега на Новый год изрядно подпортило каникулы. Поэтому в Гродно морозам рады больше, чем отдыху - на льду дети каждую перемену. И уж тем более после уроков. Таких катков и хоккейных коробок только в областном центре 120.

Слегка запоздавшая зима не изменила планов организаторов: Силичи, Раубичи и другие зоны активного отдыха подготовили десятки мероприятий по всей стране. Например, 21 января любители зимы отметят День снега. В Солнечной долине праздник соберет 200 профессионалов из всей Беларуси - на основном, любители - на малом склоне покажут, почему зимние виды спорта стоит любить не только по эту сторону телевизора.