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Школьники получили доступ в вольеры к диким животным
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2 Февраля 2018 15:36

Школьники получили доступ в вольеры к диким животным

К животным - в вольер. Минский зоопарк предложил для школьников необычный интерактив. Посетители смогли попасть в клетку хищника, кормили коз и узнали, как оказать первую помощь питомцам. Дети оказались в тех помещениях, куда обычный посетитель попасть не может.

Дети познакомились и с необычным видом грызунов - экзотариум зоопарка открыл выставку редких животных. Посетить ее можно до весны.

  

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