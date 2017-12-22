Шанс приблизиться к зоне плей-офф

23 Декабря 2017 09:19

Минское "Динамо", которое отстает от восьмой строки на 6 очков, сегодня проведет очередной матч в регулярном чемпионате КХЛ. "Зубров" ждет выездная встреча с "Ладой". Более того, за всю историю противостояний минчан и тольятинцев лишь в двух встречах побеждали соперники белорусов. Клубы провели десять очных матчей. Начало прямой трансляции в 15:50 на "Беларусь 5".