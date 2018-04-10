Сезонной причиной пожара становятся и возгорания сухой растительности

10 Апреля 2018 18:01

Только в Минской области за прошедшие сутки произошло более полусотни подобных случаев! Обошлось без жертв. Однако сотрудники МЧС постоянно мониторят ситуацию и напоминают хозяевам подворий, до чего может привести сжигание мусора поблизости жилых построек. Что ждет тех, кто намеренно поджигает сухую растительность, расскажет Александр Хоровец.

Однако вместо того, чтобы чужой мусор вывезти на свалку, в Смолевичском районном потребительском товариществе решили сжечь ненужный никому сухой хворост и листву. Трактор прямо из ковша высыпал сухую растительность и тем самым поддал огоньку. В итоге огненный столб поднялся на трехметровую высоту. Охладить жар смогли только сотрудники МЧС.

К чему может привести даже одна искра, Раиса Куница знает из выпусков новостей. Поэтому от своего небольшого костра не отходит ни на минуту. Сейчас после зимы убирает огород. Говорит, совсем скоро на ее подворье будет все зеленеть.

Под пристальным контролем сухую листву сжигает и Евгения Демидчик. Говорит, пепел будет использовать в качестве удобрения.

Впрочем, даже когда огонь погас и почти не видно пламени, оставлять костер без наблюдения опасно. Ведь ветер может с новой силой раздуть огонь, а тогда последствия будут уже более серьезными.

Только за прошедшие сутки в Минской области зарегистрировано более полусотни возгораний сухой травы. Огонь уничтожает не только растительность, но и живые организмы, которые населяют поля. Спасатели напоминают: за самовольное поджигание нарушителей ждут штрафы от 245 до 980 рублей.