Сезонное оживление сейчас переживает рынок столичной аренды

В этом году повышенный спрос на квартиры стартовал даже раньше обычного. Как следствие - повышение цен. Основной движущей силой стали студенты, и к сентябрю их спрос будет всё больше, а предложений - меньше. Кстати, общее количество свободных квартир сократилось уже в июне. Актуальные сведения собрала Виктория Антоненкова.

Ежегодно в июле-августе спрос на аренду жилья значительно превышает предложение. Наибольший интерес - к квартирам средней и низкой ценовых категорий. Правда, их стоимость в это время поднимается в среднем на 5-7 %. И найти доступное жилье в районе с хорошим транспортным сообщением становится сложнее.

Поисками съемного жилья Валерия занялась сразу после сессии. Две недели непрерывного мониторинга, выезды на место, изучение транспортных развязок, определение своего принципиального минимума комфорта - и вот, приемлемый вариант найден. Для решения квартирного вопроса задействовали целую компанию, искали и на сайтах, и в социальных сетях, даже читали бумажные объявления на остановках. Легким подбор съемного жилья девушка назвать не может, порой квартиру уводили прямо из-под носа.

Особым спросом в этом году пользуются 2-комнатные и 3-комнатные квартиры. В среднем предложение доступно около месяца, самые интересные исчезают с сайтов в течение суток.

Однокомнатную квартиру можно снять примерно за 475 рублей, темп роста к маю составил 1,5 %. Двушка обойдется в 610 в месяц. За трехкомнатную квартиру придется заплатить около 760 рублей.

Интересно, что популярные однушки сегодня уступают 2-комнатным квартирам. Это связано, прежде всего, с изменением среднестатистического портрета нанимателя.

Артем Сахаревич, аналитик рынка недвижимости: "В последнее время наблюдаются демографические сдвиги: студентов с каждым годом становится все меньше, а вот молодых специалистов, молодых семей - все больше. Именно пары сегодня основная движущая сила на рынке аренды. И из-за этого они меняют свои предпочтения".

Оживление рынка столичных квартир - хорошая новость для арендодателей. Только за прошлый месяц инвестиционная привлекательность этого вида деятельности выросла. Это первый всплеск за последние 7 месяцев, и велика вероятность, что в июле-августе тенденция продолжится.