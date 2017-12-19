Сезон праздничных развлечений начался на Августовском канале

17 Декабря 2017 09:10

Главный Дед Мороз Гродненского района вернулся накануне в свое поместье. Новогодний волшебник зажег елку и принял гостей. Для самых юных - представления и знакомство со сказочными персонажами. Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классах: сделать своими руками новогодние сувениры или попробовать силы в народных танцах.

Резиденция Деда Мороза будет работать на протяжении всех праздников. Гостям предложат и настоящие зимние развлечения - катание на санках и коньках.