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Сезон праздничных развлечений начался на Августовском канале
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17 Декабря 2017 09:10

Сезон праздничных развлечений начался на Августовском канале

Главный Дед Мороз Гродненского района вернулся накануне в свое поместье. Новогодний волшебник зажег елку и принял гостей. Для самых юных - представления и знакомство со сказочными персонажами. Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классах: сделать своими руками новогодние сувениры или попробовать силы в народных танцах.

Резиденция Деда Мороза будет работать на протяжении всех праздников. Гостям предложат и настоящие зимние развлечения - катание на санках и коньках.  

  

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