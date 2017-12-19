Съезд ученых собрал в Минске более 2 000 человек

17 Декабря 2017 21:00

Событие, которое проходит раз в 10 лет, - съезд ученых всей страны. Интеллектуальный форум собрал в Минске более 2 000 человек. Его итогам посвятим большую часть первой половины программы.

Будущее немыслимо без науки и технологий. Команда экспертов из научных кругов подготовила масштабную стратегию. Долгосрочный прогноз, который станет определяющим не только для отечественной науки, но и всей страны. Беларусь интеллектуальная - это то, к чему стремятся. Стратегия отвечает на вопрос: за счет чего рассчитывают расти и развиваться?

Итак, первое - за счет цифровой экономики и создания ІТ-страны. Второе - это развитый неоиндустриальный комплекс, который отвечает вызовам четвертой промышленной революции. Это нано-, био-, ІТ-технологии, искусственный интеллект, роботы повсеместно - на производстве и в жизни, смарт-энергетика. Ну, и наконец, третий важный компонент. В уме держат сверхзадачу - создание общества интеллекта.

В современном мире наука - важнейший фактор прогресса. Именно с этого начал Президент, обращаясь к белорусским умам - научной элите. Александр Лукашенко подчеркнул, что начинается новый этап - время становления интеллектуальной экономики. Чему власть будет всячески содействовать.

Обсуждение стратегии было бурным. Этакий глобальный мозговой штурм. Представители научной элиты активно делились мнениями. Проблем хватает - от оплаты труда, внедрения разработок до утечки мозгов и подготовки кадров. Престиж ученого, конечно, нужно поднимать.

Шла речь о финансировании и создании прорывных разработок - вот что обсуждали и официально, и в кулуарах. Наш обозреватель Наталья Бреус ученых степеней не имеет, поэтому задала научной и управленческой элите простые вопросы о науке (видео).