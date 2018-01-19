Сергей Наливайко провел прием граждан в Витебске

19 Января 2018 15:07

В Беларуси продолжаются приемы граждан. Сегодня в Витебске на вопросы ответил министр по налогам и сборам. На личную встречу записались юридические лица - представители промышленных предприятий северного региона. Как отметил Сергей Наливайко, такая форма взаимодействия - это возможность и для юридических, и физических лиц разобраться в проблемных нюансах.

Сергей Наливайко встретился также с коллективом одного из крупнейших предприятий Беларуси по производству обуви.