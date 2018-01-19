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Сергей Наливайко провел прием граждан в Витебске
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19 Января 2018 15:07

Сергей Наливайко провел прием граждан в Витебске

В Беларуси продолжаются приемы граждан. Сегодня в Витебске на вопросы ответил министр по налогам и сборам. На личную встречу записались юридические лица - представители промышленных предприятий северного региона. Как отметил Сергей Наливайко, такая форма взаимодействия - это возможность и для юридических, и физических лиц разобраться в проблемных нюансах.

Сергей Наливайко встретился также с коллективом одного из крупнейших предприятий Беларуси по производству обуви.

  

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