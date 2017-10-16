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Министерством по налогам и сборам не рассматривает проект о залоговом депозите для бизнесменов
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16 Октября 2017 07:10

Министерством по налогам и сборам не рассматривает проект о залоговом депозите для бизнесменов

Проект о залоговом депозите для бизнесменов, который застрахует от уголовной ответственности за экономическое преступление, не рассматривается Министерством по налогам и сборам. Об этом накануне в эксклюзивном интервью для "Главного эфира" сообщил министр Сергей Наливайко.

По словам министра, налогоплательщикам не стоит ждать и новых налогов в следующем году. Такая тенденция обозначена в плане социально-экономического развития Беларуси, а также в пакете документов по раскрепощению деловой инициативы.

  

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