Министерством по налогам и сборам не рассматривает проект о залоговом депозите для бизнесменов

16 Октября 2017 07:10

Проект о залоговом депозите для бизнесменов, который застрахует от уголовной ответственности за экономическое преступление, не рассматривается Министерством по налогам и сборам. Об этом накануне в эксклюзивном интервью для "Главного эфира" сообщил министр Сергей Наливайко.

По словам министра, налогоплательщикам не стоит ждать и новых налогов в следующем году. Такая тенденция обозначена в плане социально-экономического развития Беларуси, а также в пакете документов по раскрепощению деловой инициативы.