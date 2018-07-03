Съемочная группа продолжает работу возле стелы "Минск - город-герой". Прямое включение

Парад войск Минского гарнизона начнется буквально через полтора часа. Колонна техники уже выстроилась в начале проспекта Машерова.

Главное действо будут снимать десятки телекамер. Наши коллеги - операторы, режиссеры, звук - репетировали вместе с военными практически весь последний месяц. К слову, впервые парад в Минске будет показан в HD-формате.

Наша коллега Илона Красутская сейчас находится рядом с главной трибуной.

Еще раз с праздником, коллеги! Наша съемочная группа продолжает работу возле стелы "Минск – город-герой". У главной площадки праздника идут последние приготовления. Капризы погоды уж точно не помеха для огромной команды, в частности, режиссеров-постановщиков. Это будет грандиозное шоу на земле и в небе. Каждый шаг пеших расчетов, повороты колес техники, чудеса синхронности роты почетного караула. Для полномасштабной картинки Белтелерадиокомпания только на площадке разместила 20 камер.

Особенно красиво все будет выглядеть с воздуха. Погода дождливая, но летная! На каждой единице воздушной техники, а их около полусотни, тоже закреплены камеры. Поворот крыла, вид из кабины. Захватывающее зрелище. Что ж, но лучше все увидеть своими глазами. Прямо здесь - в центре Минска! Новые подробности совсем скоро!