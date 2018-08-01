Секрет успеха на теннисном корте раскрыла Лидия Морозова

1 Августа 2018

Теннисистка национальной сборной Беларуси на импровизированной пресс-конференции для учеников школ и колледжей рассказала, как достичь успеха в спортивной карьере, сколько часов тренировок нужно в день и как выбрать счастливую ракетку. Также спортсменка подарила молодежи теннисный мяч со своим автографом.

Встречи со знаменитыми спортсменами организовывает Белорусский Республиканский союз молодежи. На вопросы молодых людей уже ответили футболист Александр Глеб и чемпион по гребле Александр Богданович. К такому формату диалога с молодежью в скором времени присоединятся и другие знаменитые спортсмены.

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