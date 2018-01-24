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Сегодняшняя ночь стала самой холодной в Беларуси
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24 Января 2018 12:00

Сегодняшняя ночь стала самой холодной в Беларуси

К утру на метеостанции Вилейка синоптики зафиксировали почти минус 23 градуса. Но уже в ближайшие дни столбики термометров снова поползут вверх, вплоть до нуля. Уже завтра синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. А к пятнице в некоторых районах ожидают до плюс трех. Ночью же еще будет держаться минус. 

  

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