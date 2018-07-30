Сегодня завершился международный благотворительный проект "Руки помощи"

В течение 10 дней волонтеры из Германии помогали воспитанникам столичного социального центра Октябрьского района. Организовали детский мобильный лагерь, закупили спортивный инвентарь, создали творческую мастерскую по изготовлению дизайнерских скворечников, а также оборудовали оранжерею с мини-теплицами. Здесь молодые люди с особенностями развития смогут выращивать как декоративные, так и садовые растения. Проект получился с реабилитационным эффектом.

Молодые люди с особенностями развития смогут освоить и новые профессии: столяра, садовника. Центр ежедневно посещают почти 20 человек. Отметим, в Беларуси такой проект был реализован впервые.

