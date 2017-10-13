Сегодня Всемирный день стандартизации

14 Октября 2017 12:07

В ближайшие 5 лет в Беларуси появится 20 новых эталонов качества в области развития атомной энергетики, ІТ-сферы, а также в отдельных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Об этом шла речь во время рабочей поездки премьер-министра страны в институты стандартизации и сертификации, а также метрологии. Андрей Кобяков ознакомился с основными направлениями деятельности БелГИСС и поручил повысить эффективность государственного надзора для недопущения на белорусский рынок некачественной и опасной продукции.

Кроме того Андрей Кобяков проинспектировал реконструкцию одного из комплексов БелГИСС. По словам строителей, сдать объект в эксплуатацию планируют в следующем году. Сюда переедет Национальный институт стандартизации.