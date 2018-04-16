Общество
17 Апреля 2018 09:00
Сегодня - Всемирный день гемофилии
На планете около 400 тысяч людей страдают этим редким заболеванием. Они не могут остановить кровь от простого пореза без помощи медиков. В Беларуси таких пациентов порядка 900. Болезнь считается наследственной, однако только 70% белорусов получили опасный ген от родителей. Остальные 30% стали жертвой спонтанной мутации. Лекарства для того, чтобы с этим диагнозом вести нормальную жизнь в нашей стране, бесплатные. К слову, с 2005 года пациенты с гемофилией могут получать препараты на руки и вводить их самостоятельно.
Сегодня в РНПЦ гематологии люди с редкой болезнью крови обращаются уже не часто. Только для плановых сложных обследований. Почти в каждой областной больнице есть профильные специалисты.
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