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Сегодня Всемирный день борьбы против рака
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4 Февраля 2018 09:05

Сегодня Всемирный день борьбы против рака

В Беларуси онкологические заболевания являются второй по частоте причиной смертности. Но успешная диагностика, лечение на ранней стадии и качественная реабилитация онкобольных позволяют снижать смертность. Сейчас 20-ая минская поликлиника и городской онкодиспансер запустили пилотный проект. Часть работы по восстановлению и помощи пациентам на себя берет районное медучржедение.

Стоит отметить, что в каждой районной поликлинике работают врачи-онкологи. Для того, чтобы остановить болезнь, достаточно сдать анализ крови или пройти несложное обследование в ближайшем медучреждении. 

  

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