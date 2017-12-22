Сегодня во всех католических приходах страны пройдут праздничные богослужения

25 Декабря 2017 09:05

Сегодня с раннего утра и до вечера во всех католических приходах страны пройдут праздничные богослужения. В эти минуты начинается первая месса.

В костеле Святой Троицы находится наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).