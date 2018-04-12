Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики

12 Апреля 2018 08:10

12 апреля 1961 года был совершен первый полет человека в космос. Юрий Гагарин на корабле "Восток" поднялся на околоземную орбиту. Беларусь занимает прочное место в мировом процессе освоения космического пространства. Спутниковый Интернет, телефонная связь, телевещание, сбор информации о состоянии окружающей среды, предотвращение пожаров и других ЧС - это далеко не весь спектр задач наших аппаратов на орбите. И сейчас специалисты проектируют новый спутник.

Борис Чернуха, замдиректора НИРУП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси: "Тот спутник дистанционного зондирования земли, который сейчас функционирует, он находится на орбите уже 5 лет, выполняет свои функции и, надеемся, еще несколько лет будет работать. Следующий, более совершенный аппарат дистанционного зондирования Земли, сейчас находится в стадии проектирования, происходит эскизное проектирование, которое позволит более точно определить его параметры и технические характеристики , сроки работ, стоимость, то есть основные параметры процесса создания".

Разработку проектно-эскизной документации планируют закончить в 2019 году. А в сентябре Беларусь ждет форум планетарного масштаба. На Международный космический конгресс в Минск приедут известные ученые и астронавты со всего мира.