Сотни сказочных волшебников заполнили центральные улицы Минска

23 Декабря 2017 21:25

Чего только не увидишь в эти предпраздничные дни. Сегодня вечером сотни сказочных волшебников заполнили центральные улицы белорусской столицы. Это стало уже новогодней традицией - праздничное настроение жителям и гостям Минска дарили самые разные сказочные персонажи. Завершилось грандиозное шоу танцевальным флешмобом.

В ярком дефиле принял участие и Александр Хоровец. Уже по доброй традиции Деды Морозы, Снегурочки и другие персонажи из известных сказок и мультфильмов собираются на площади Независимости. И все вместе зовут самого главного гостя на новогоднем празднике. Правда, Дедушка Мороз в этот раз слегка задержался. Оценивал свой новый транспорт.

Главный новогодний персонаж в этом году серьезно обновил свою колесницу. И вместо традиционной упряжки — железный "Беларус", под капотом которого табун чистокровных скакунов. Дедушка Мороз, а зачем тебе такая мощная техника?

Именно на этих железных красавцах Дедушка с внучкой возглавили праздничную колонну. Около тысячи Морозов, Снегурочек и разных сказочных персонажей преодолели путь в 2 километра под восхищенными взглядами прохожих.

И какой же праздник новогодний без главной песенки.

Предостаточно сегодня и нежности. Причем плюшевой, в виде вот такого двухметрового мишки. С ним можно сделать селфи и, конечно же, получить массу обнимашек.

Вдоль всего маршрута следования колонны буквально негде снежинке упасть. И каждый зритель успел попросить у Дедов Морозов исполнения самых сокровенных желаний.

Впрочем, некоторые желания новогодние персонажи исполняли сразу же.

Чуть с меньшим размахом, но не меньшим колоритам прошло сегодня шествие новогодних волшебников и в Слуцке. 101 пара Дедов Морозов и Снегурочек на протяжении дня дарили жителям города радость и улыбки. И пообещали создать по-настоящему зимнее настроение.

А столичные волшебники свое дефиле завершили на площадке у Дворца спорта. Кульминацией и без того насыщенного праздником шествия стал грандиозный флешмоб, который украсил пневмофейерверк.