Сегодня в столице открылась 21-я турвыставка "Отдых-2018"

4 Апреля 2018 21:12

На любой вкус и возможности предлагаются и бизнес-туры, и круизные путешествия, и новые маршруты. Забронировать билеты можно прямо на месте. В мировое турне за один день отправилась Анастасия Бенедисюк.

Когда континенты разделяют считанные метры и чтобы добраться, к примеру, из Турции или Латвии хотя бы на остров Сардиния, достаточно сделать шаг. А можно и вовсе в кругосветку за 1 день. Вот уже в 21 раз гостеприимная Беларусь становится местом притяжения мировых туроператоров. Сегодня в “Белэкспо” с горячими предложениями компании из 16 стран.

Хамон из Испании Руслан привез два дня назад, а вот багажом обратно увезет белорусскую молочку. Кстати, юг Испании на выставке представлен впервые, и ведь есть интерес. Уже в этом году появится первый чартерный рейс из Минска в Малагу. Но пока испанцы кормили хамоном, итальянцы - маслом холодного отжима из региона Марке.

Славится регион Марке не только кухней, но и обувью, одеждой. А еще бухтами и средневековыми деревушками. Акцент на агроэкотуризм. Впрочем, здесь белорусы уже давно конкурируют с итальянцами. И это притом, что нет у нас ни моря, ни гор. Но что ни регион, то вариант на ближайший отпуск. В Год малой родины в Беларуси появятся с десяток новых туристических маршрутов.

Татьяна Бройко почти 40 лет знакомит туристов с историей Беларуси. И каждый раз у нее новый подход и куда грандиознее открытие. В этом году на карте Минска она нашла несуществующую страну Архитектурию. Квест от гида можно будет пройти уже через две недели на фестивале экскурсоводов.

Впрочем, не будет здесь лишней и карта гостя Минска. Все эти объекты на ней нанесены. А это помощь туристам уже не только в преддверии II Европейских игр, но и сегодня.

Именно поэтому 2018 в Китае объявлен Годом белорусского туризма. Уже к концу года в профильном министерстве анонсируют больше туристов из Поднебесной на 20 %.

Вот она любовь без штампов и при этом узаконенная. Чуть больше года в нашей стране действует пятидневный безвизовый режим. За это время Беларусь посетили 100 тысяч туристов: они останавливались в гостиницах, лечились в здравницах, ходили в музеи и театры, пробовали национальную кухню, сами охотились на кабана и даже доили коров, выбирая агроотдых. Зарабатываем отдыхая! Но главное - такой туристический поток не влияет на внутреннюю безопасность. В профильном министерстве предлагают увеличить срок пребывания вдвое.

Продлится выставка до 7 апреля. Время, чтобы определиться с отдыхом, еще есть.