Сегодня в Сочи стартует Всемирный фестиваль молодежи и студентов

15 Октября 2017 09:05

Он соберет около 20 тысяч человек.

Наша команда вторая по численности. 300 делегатов сейчас готовятся к участию в торжественной церемонии открытия молодежного форума - это лучшие студенты белорусских вузов, работающая молодежь и лидеры общественных объединений. Церемония пройдет в ледовом дворце "Большой". Накануне с участниками Всемирного фестиваля молодежи встретится президент России Владимир Путин. Форум продлится всю следующую неделю - каждый день будет посвящен разным странам и континентам.

В рамках культурной программы в Сочи пройдет джазовый фестиваль, день национальных культур. Главные спортивные события - фестивальный забег на 2017 метров и открытие площадки "Всемирное ГТО".