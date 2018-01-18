18 Января 2018 19:02

Сегодня в посольстве Ирана в Беларуси можно было оставить запись в книге соболезнований, открытой в связи с крушением иранского танкера у берегов Китая. Выразить сочувствие пришли и простые граждане, и представители посольств и ведомств.

Мостафа Овейси, Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Беларуси:

"Весь иранский народ опечален этим страшным событием. И любая помощь и соболезнования, которые идут со стороны дружественных стран, всегда необходимы.

Белорусский народ и правительство, оказывая свою поддержку в связи с этим ужасным событием, еще раз показали, что они рядом с нами не только во время радостных, но и во время печальных событий. Соболезнование направил и Президент Беларуси Александр Лукашенко президенту Ирана и всему иранскому народу. Я еще раз хочу поблагодарить его и весь белорусский народ за солидарность и слова поддержки".

Напомним, танкер, на борту которого находилось 136 тысяч тонн сырья, направлялся в Республику Корея. В ночь на 7 января он столкнулся с другим судном и загорелся — пожар не прекращался 6 дней. В результате танкер затонул. На борту находились 32 члена экипажа - 30 граждан Ирана и двое Республики Бангладеш. Все погибли.