Сегодня в "Панораме" продолжение проекта АТН "Паспорт объекта"

19 Июля 2018

Беларусь будет представлена максимальным числом спортсменов на II Европейских играх в гребле на байдарках и каноэ. За год до форума белорусы завоевали максимальное количество лицензий - 16. Греблю примет самый дальний объект Игр - канал в Заславле, который также практически готов принять европейских спортсменов. Подготовку к этому грандиозному событию ведет даже рыба в канале. И это не шутки! Сегодня в "Панораме" продолжение проекта АТН "Паспорт объекта".

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