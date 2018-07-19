Беларусь будет представлена максимальным числом спортсменов на II Европейских играх в гребле на байдарках и каноэ. За год до форума белорусы завоевали максимальное количество лицензий - 16. Греблю примет самый дальний объект Игр - канал в Заславле, который также практически готов принять европейских спортсменов. Подготовку к этому грандиозному событию ведет даже рыба в канале. И это не шутки! Сегодня в "Панораме" продолжение проекта АТН "Паспорт объекта".