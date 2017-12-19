19 Декабря 2017 08:01

Главы спецслужб и органов безопасности стран Содружества сегодня в Москве обсудят сотрудничество в борьбе с международным терроризмом. В повестке дня – полтора десятка вопросов. Среди них проведение новых совместных учений и работа антитеррористического центра СНГ.