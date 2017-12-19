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Сегодня в Москве обсудят сотрудничество в борьбе с международным терроризмом
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19 Декабря 2017 08:01

Сегодня в Москве обсудят сотрудничество в борьбе с международным терроризмом

Главы спецслужб и органов безопасности стран Содружества сегодня в Москве обсудят сотрудничество в борьбе с международным терроризмом. В повестке дня – полтора десятка вопросов. Среди них проведение новых совместных учений и работа антитеррористического центра СНГ.

  

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