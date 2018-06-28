Сегодня в Минске пройдет вторая генеральная репетиция парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости. По проспектам и улицам города проедет колонна военной техники. Поэтому движение общественного и личного транспорта в столице будет ограничено.

С шести вечера перекрывать будут участки проспекта Независимости от Уручья с улицы Стариновской до проспекта Машерова и там до Победителей. Кстати, в этом году техника пройдет по новому маршруту. С проспекта к стеле колонна поедет по проспекту Машерова. По мере прохождения машин некоторые участки проспектов и улиц будут также перекрывать.

И с 10 вечера на время генрепетиции будет частично ограничено движение по маршруту Машерова - Тимирязева - Саперов - проспект Победителей - Орловская - площадь Бангалор - Сурганова - проспект Независимости - Машерова. Получается, что разворачиваться техника будет по другому пути.