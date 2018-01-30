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Сегодня в Минске открылся большой туристический форум
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30 Января 2018 15:19

Сегодня в Минске открылся большой туристический форум

Он продлится три дня. В этом году акцент на оздоровительные туры выходного дня и промышленный туризм. Сегодня такие программы предлагают более 50 предприятий страны. Представлены санаторно-курортные услуги. На месте можно пройти экспресс-тесты на новейшем медицинском оборудовании. Кстати, участникам профсоюза в этом году предлагают скидку 25 % на путевки и все платные медуслуги.

Одно из самых интересных предложений от профсоюзного туроператора - бюджетные туры на побережье Черного моря в компании с известным телеведущим и кулинарным мэтром Борисом Бурдой.

  

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