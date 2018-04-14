Сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" продолжение интеллектуального шоу "Я знаю!"

14 Апреля 2018 09:18

Это 25-й выпуск, а значит, - новые герои "телевизионного класса". Участники сегодняшней игры - это учащиеся 11-х классов со всех регионов Беларуси. У школьников всего один дубль для того, чтобы проявить свой интеллектуальный потенциал на всю страну. Чтобы одержать победу в битве разумов, ребятам фактически необходимо обладать энциклопедическими знаниями. Ведущие проекта задают вопросы не всегда касающиеся школьной программы. Напомним, что интеллектуальное шоу "Я знаю!" - это проект Белтелерадиокомпании и Министерства образования Республики Беларусь. Эмоции участников, преподавателей вундеркиндов, а также исход игры - сегодня на первой кнопке в 14:00.