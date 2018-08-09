Сегодня в Бресте пройдет церемония закрытия конкурса "Снайперский рубеж" в рамках Армейских игр

Накануне наша команда заняла первое место в этом состязании. Соперниками белорусской сборной были команды из Казахстана, Китая и России. Снайперская эстафета в финале включала в себя дистанцию в один километр с различными препятствиями - от динамических стен и заборов, до рукоходов и завалов. После ее прохождения участники должны были отстреляться из пистолета Макарова, снайперской винтовки, а также метать гранату. Суммарный подсчет баллов и вывел белорусскую сборную в лидеры. Завершатся Армейские игры 11 августа.