Сегодня в Бразилии состоится церемония передачи самолета Embraer авиакомпании "Белавиа"

16 Апреля 2018 09:12

Всего авиапарк пополнится тремя лайнерами в ближайшее время, а чуть позже еще пятью.

Чем сейчас живет Бразилия после громкой Олимпиады, расскажет наш специальный корреспондент в Сан-Паулу Евгений Перлин. В информационных лентах Бразилия в последнее время мелькает далеко не с позитивными новостями. Коррупция, эпидемии, безработица. Мы вышли в самые многолюдные места города Сан-Паулу, чтобы понять, чем реально сегодня живет страна.

Мы сейчас находимся в историческом центре Сан-Паулу. Это огромная площадь. И здесь же находится главный символ этого города – главный католический собор Сан-Паулу под названием Се.

Сюда меня категорически отговаривают приходить без гида. Безработные знают, как зацепиться и раскрутить туристов. Хотя днем здесь вполне безопасно и обязательно присутствует полицейский.

Пообщались с прохожими – сейчас жители Сан-Паулу обсуждают громкий коррупционный скандал с бывшим президентом Луисом Инасиу Лула да Силва, необходимость экономических реформ и, конечно, спорт. Несколько месяцев остается до старта чемпионата мира по футболу. И у бразильцев план на время мундиаля один.

Главные новости обсуждаются на городском рынке. Многолюдно здесь каждый день. И даже понедельник не выходной.

На "Меркадо Муниципал" можно найти абсолютно все: пряности, солености, колбасы. Здесь же продается хамон, рядом сухофрукты и орехи. Вот здесь очень популярно филе трески, которое стоит около 14 рублей за килограмм, оно пользуется особой популярностью у туристов.

Цены здесь не совсем гуманные. Но миллионы туристов берут свое. А в одной из палаток, где продают фрукты Barraca do Juca, снимались сцены бразильского сериала "Новая жертва". В 90-е годы он был очень популярен в Беларуси.

Еще одна популярная бразильская новость – об эпидемии желтой лихорадки. Совсем недавно туристам нужно было обязательно делать прививку от вируса. Предупреждение опубликовал и МИД Украины для своих граждан. Но сейчас это добровольно. В Беларуси вакцинация стоит около 15-ти рублей.

Сан-Паулу – город-космополит: богатые районы соседствуют с фавелами. Здесь проживает больше португальцев, чем в любом городе Португалии. Центр кишит туристами, бездомными, белыми воротничками. И, тем не менее, каменный мегаполис утопает в зелени. В Сан-Паулу много парков. А уже завтра информационный повод для белорусов даст бразильский завод Embraer.