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Сегодня в БГУ прошел семинар по новым методам образования
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1 Февраля 2018 15:22

Сегодня в БГУ прошел семинар по новым методам образования

Учить интеллектуальную, творческую молодежь следует также креативно. Сегодня в БГУ прошел семинар для преподавателей по новым методам образования. Лекторам предложили пересмотреть свои методы преподавания, подавать материал через дискуссию, ставить больше познавательных задач. Первый семинар посетили преподаватели почти со всех факультетов БГУ. Для всех желающих организовали онлайн-трансляцию. Автором и ведущим семинара выступил ректор БГУ Андрей Король.

Лучшие инновационные предложения, которые будут сделаны во время семинара, разместят в свободном доступе. Советами смогут пользоваться преподаватели всех учебных заведений страны.

  

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