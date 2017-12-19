Сегодня в Беларусь прибудет Вифлеемский огонь

19 Декабря 2017 07:05

По традиции в преддверии Рождества священное пламя расходится по церковным приходам всего мира. Его доставят на белорусско-польскую границу и торжественно передадут в Кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно. В столицу в Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии Вифлеемский огонь прибудет завтра. В этом году лампады в костелах Беларуси зажгутся благодатным огнем до 23 декабря.